Si sente male in metro un passeggero gli salva la vita | Aiutatemi a trovarlo voglio ringraziarlo
Emanuel Orsi ha accusato un malore lo scorso sabato mentre si trovava in metropolitana all'altezza della stazione di piazza Medaglie d'Oro. I passeggeri si sono subito attivati per aiutarlo e sostenerlo in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I familiari dell'uomo hanno rivolto un appello a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
