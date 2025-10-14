Si sente male in metro un passeggero gli salva la vita | Aiutatemi a trovarlo voglio ringraziarlo

Napolitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuel Orsi ha accusato un malore lo scorso sabato mentre si trovava in metropolitana all'altezza della stazione di piazza Medaglie d'Oro. I passeggeri si sono subito attivati per aiutarlo e sostenerlo in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I familiari dell'uomo hanno rivolto un appello a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

