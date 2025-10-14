Si scontra con un' auto e viene sbalzato dalla moto | ferito un 20enne

Un motociclista di 20 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla statale Pontebbana. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre a Fontanafredda vicino allo svincolo autostradale. Immediati i soccorsi. Stando alle prime ricostruzioni due mezzi -. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

