Si rinnova il gemellaggio Città della Speranza con 32^ Reggimento Trasmissioni-Esercito Italiano
Si è rinnovato oggi, martedì 14 ottobre, nella sede dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova, il Gemellaggio con il 32° Reggimento Trasmissioni-Esercito Italiano-Padova da sempre radicato nella realtà della città di Padova, con Fondazione Città della Speranza Ente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Ascoli Piceno Festival, il gemellaggio con Treviri si rinnova con il concerto del Trier Philharmonic Brass - facebook.com Vai su Facebook
Gaeta e Frontignan: il gemellaggio si rinnova nel segno della scuola - X Vai su X