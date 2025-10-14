Si rinnova il gemellaggio Città della Speranza con 32^ Reggimento Trasmissioni-Esercito Italiano

Si è rinnovato oggi, martedì 14 ottobre, nella sede dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova, il Gemellaggio con il 32° Reggimento Trasmissioni-Esercito Italiano-Padova da sempre radicato nella realtà della città di Padova, con Fondazione Città della Speranza Ente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

