Si ribaltano con l’auto piena di droga | arrestati

Terni, 14 ottobre 2025 – L’auto si ribalta e i soccorritori trovano all’interno della vettura quasi sei chili di hashish: i due a bordo vengono arrestati.  E’ successo sulla statale 3 bis E45, nei pressi di San Gemini, in provincia di Terni.  In una borsa, all'interno dell'auto, infatti, gli agenti della squadra volante di Terni hanno trovato quasi sei chili di hashish. L'auto con a bordo i due uomini, italiani di 37 e 46 anni, si era ribaltata dopo che il conducente aveva perso il controllo della vettura. Durante le operazioni di soccorso dei due, è stata rinvenuta una busta di plastica, con dentro i panetti di droga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

