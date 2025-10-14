Si ribalta un container in tangenziale camion perde il carico alla rotatoria

Vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti nella mattinata di martedì 14 ottobre sulla tangenziale a San Giorgio dopo che un mezzo pesante ha perso il carico: l'autoarticolato nell'affrontare una rotatoria si è sbilanciato e il grosso container che trasportava si è ribaltato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

