Si intitola Buoni ed è fatta di pane l' opera di Maria Giovanna Zanella 34 anni che ha conquistato il 24esimo Premio Cairo per l' Arte

Iodonna.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

N el cuore pulsante di Milano, tra le sale del Museo della Permanente, un’opera fuori dagli schemi ha catturato attenzione, sguardi e pensieri. Si intitola Buoni — e dietro a questo titolo disarmante si cela un lavoro audace e sensuale, tanto potente quanto fragile. A firmarlo è Maria Giovanna Zanella, 34 anni, nata a Schio e già considerata una delle voci più interessanti dell’arte contemporanea italiana. Il Premio Cairo 2024 va all’artista Giuseppe Lo Schiavo X Durante la serata inaugurale della 24ª edizione del Premio Cairo, è stato il suo lavoro a vincere su tutti. Una scultura realizzata interamente in pane, dove la materia si trasforma in metafora: corpi, frammenti, pulsioni si fondono in un impasto di memoria, carne e mito. 🔗 Leggi su Iodonna.it

