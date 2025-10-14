Si chiude dopo anni il processo sull’inchiesta Aias–Noi con Loro ad Avellino

14 ott 2025

AVELLINO – Tre condanne e sette assoluzioni, oltre al proscioglimento per due capi di imputazione. Si è concluso oggi, presso il Tribunale di Avellino, il processo di primo grado nato dall’inchiesta della Procura e della Guardia di Finanza sullAias di Avellino e la Onlus Noi con Loro. Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

