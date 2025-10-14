Sì all’amore della mia vita | Stephan El Sharawy e Ludovica Pagani si sposano la proposta di matrimonio e l’annuncio sui social

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sposano. L’attaccante della Roma ha chiesto la mano dell’influencer con una proposta di matrimonio organizzata nei minimi dettagli, tra luci soffuse e un allestimento curato. Un momento documentato attraverso una serie di immagini condivise sui social dai due protagonisti. Nelle foto, la coppia appare in abiti eleganti, circondata da centinaia di candele. Il calciatore, inginocchiato davanti alla compagna, le ha fatto la proposta di matrimonio, ricevendo il sì della Pagani. “ Sì allamore della mia vita”, ha scritto l’influencer nel post pubblicato su Instagram, accompagnato alcuni scatti che mostrano la serata in terrazza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

