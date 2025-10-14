Sì agli hub di rimpatrio La strategia Meloni per i migranti guida l' Ue

Il patto Italia-Albania per la creazione di centri di rimpatrio in Paesi terzi all'esterno dei confini dell'Ue ha attratto fin da subito l'interesse degli altri Paesi europei. Mentre in Italia la magistratura e la sinistra continuano a combattere questa strategia, che ha la potenzialità per funzionare e aiutare nella gestione dei flussi migratori, agevolando le operazioni di rimpatrio per i soggetti che non hanno diritto di permanenza in Italia, e in Europa, l'Ue ha raccolto il consiglio italiano, nato su input di Giorgia Meloni, per farne una proposta concreta. " Abbiamo discusso di soluzioni innovative. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

