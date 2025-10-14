Si accendono i riscaldamenti | oltre mille euro di spesa per riscaldare casa Ecco come ridurre i costi in bolletta

Parmatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 ottobre si riaccenderanno i riscaldamenti a Parma e provincia. Con le attuali tariffe del mercato libero, secondo l’analisi di Facile.it, quest’anno i parmigiani per riscaldare casa spenderanno, in media, 1.024 euro in bollette del gas. Come devono comportarsi le famiglie per contenere i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

