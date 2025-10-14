Si accende un’altra luce a Terrarossa | Slancio per l’economia del territorio
Inaugurata venerdì una nuova attività a Licciana Nardi, in via Nazionale Cisa 25, a Terrarossa. Si chiama ’Tara’, che nella tradizione sanscrita significa ’stella, traghettatrice’, colei che guida, che supera gli ostacoli e li trasforma in forza, resilienza e consapevolezza. Il centro nasce dall’idea e dalla determinazione di Stella Fornasari, affiancata da Asia Barbieri e Cristian Mezzani, con l’obiettivo di promuovere un approccio globale alla salute. L’inaugurazione, cui era presente anche l’amministrazione del Comune di Licciana Nardi, si è svolta in concomitanza con la Giornata mondiale della salute mentale, il che sottolinea come la cura della persona non riguardi esclusivamente le patologie, ma un concetto di benessere psicofisico a 360 gradi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
