Sharm el-Sheikh Trump incensa Meloni | Politica di successo donna giovane e bella negli Usa non potrei dirlo ma qui corro il rischio - VIDEO

Il Presidente Usa ha elogiato la premier Meloni, unica donna tra gli oltre 30 leader politici presenti. Prima un altro breve siparietto: "Chi è questa donna?" "Abbiamo qui una giovane donna. Non mi sarebbe permesso dirlo negli Stati Uniti, di solito lì è la fine della carriera se lo fai, ma c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sharm el-Sheikh, Trump incensa Meloni: "Politica di successo, donna giovane e bella, negli Usa non potrei dirlo ma qui corro il rischio" - VIDEO

