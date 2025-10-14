Il Presidente Usa ha elogiato la premier Meloni, unica donna tra gli oltre 30 leader politici presenti. Prima un altro breve siparietto: "Chi è questa donna?" "Abbiamo qui una giovane donna. Non mi sarebbe permesso dirlo negli Stati Uniti, di solito lì è la fine della carriera se lo fai, ma c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sharm el-Sheikh, Trump incensa Meloni: "Politica di successo, donna giovane e bella, negli Usa non potrei dirlo ma qui corro il rischio" - VIDEO