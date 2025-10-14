Sharm el-Sheikh quattro firme per Gaza | pace e ricostruzione

Parole solenni risuonano dal Mar Rosso: a Sharm el-Sheikh, quattro leader hanno sottoscritto la dichiarazione intitolata “Per una pace e una prosperità durature”, puntando a chiudere una stagione di dolore e a spalancarne un’altra fondata su sicurezza, dignità e sviluppo condiviso. Un impegno solenne a Sharm el-Sheikh Nel resort egiziano di Sharm el-Sheikh, il presidente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sharm el-Sheikh, quattro firme per Gaza: pace e ricostruzione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il vertice di Sharm el Sheikh e la voluta ambiguità sul nodo dei due Stati https://24plus.ilsole24ore.com/art/il-vertice-sharm-el-sheikh-e-voluta-ambiguita-nodo-due-stati-AHFWDg9C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echo Vai su X

"È una bellissima giovane donna". Così Donald Trump si è rivolto alla premier Giorgia Meloni, nei ringraziamenti ai leader internazionali presenti a Sharm el Sheikh. "Se lo dici negli Stati Uniti è la fine della tua carriera politica, perché non sei autorizzato a dire - facebook.com Vai su Facebook

Cosa succede al summit di Sharm el-Sheikh e perché potrebbe segnare il futuro di Gaza e del Medio Oriente - Sheikh in Egitto rappresenta l’avvio della seconda fase dell’intesa per il disarmo di Hamas e della governance della transizione ... Riporta fanpage.it

Accordo di pace per Gaza: Trump firma a Sharm el-Sheikh - Completato il rilascio dei 20 prigionieri: Tel Aviv in festa, applausi per i mediatori di Egitto, Turchia e Qatar ... Secondo laziopress.it

Israele-Gaza, liberati ostaggi in vita e prigionieri palestinesi: si passa alla fase due. Diffuso il testo dell’accordo di Sharm el-Sheikh - Sheikh firmato l'accordo, dopo la liberazione di 20 ostaggi israeliani ancora in vita e la ... fanpage.it scrive