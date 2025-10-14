shang chi arrivano nuovi aggiornamenti sul suo futuro e sul suo ruolo in doomsday

Uno dei team-up più potenti del Marvel Cinematic Universe è stato appena svelato grazie alla nuova rivelazione di Simu Liu su Shang-Chi in Avengers: Doomsday. Liu ha fatto la sua prima, e attualmente unica, apparizione live-action nell’MCU in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli nel 2021. Sebbene sia apparso in progetti animati dei Marvel Studios, tra cui What If.? e Marvel Zombies, Shang-Chi ruberà di nuovo la scena in live-action in Avengers: Doomsday dei fratelli Russo nel 2026, e condividerà lo schermo con alcuni incredibili personaggi Marvel. L’attore potrebbe essersi messo nei guai con i Marvel Studios menzionando sia Patrick Stewart che Ian McKellen durante un panel al New York Comic-Con di quest’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

