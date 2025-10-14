Sguardo indocile Meet the Docs! apre il festival con la mostra inedita dedicata alla fotoreporter Anna Baldazzi
Sarà la fotografia ad aprire mercoledì la nona edizione di Meet the Docs! Forlì Film Fest negli spazi di Ex Atr, con la mostra “Sguardo indocile. Le fotografie di Anna Baldazzi”, un percorso visivo che racconta i corpi, le contraddizioni e le tensioni dell’Italia del Novecento. La cerimonia di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
