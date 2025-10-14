Sgombero si trasforma in tragedia nel Veronese tre carabinieri muoiono tra fuoco e macerie per un’esplosione

Un boato ha scosso le case fino al centro di Castel d’Azzano, nelle campagne veronesi. In pochi istanti, un casolare di due piani, antico e malandato, è crollato su se stesso avvolto dalle fiamme. Dentro e intorno a quelle mura c’erano uomini in divisa — carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco — impegnati in uno sgombero che si sarebbe trasformato in tragedia. Tre carabinieri sono morti.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

