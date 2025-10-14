Sfruttamento e sicurezza sul lavoro | la commissione parlamentare d' inchiesta arriva a Latina

Una delegazione della commissione parlamentare d'inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e la sicurezza, sarà a Latina, giovedì 16 ottobre. La commissione, presieduta dal senatore Tino Magni, sarà in missione sul territorio pontino e raggiungerà la prefettura, per una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

