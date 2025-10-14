' Settimana nazionale della protezione civile' open day del presidio logistico regionale
Si è tenuto oggi (14 ottobre 2025) l’Open day del Presidio Logistico regionale di protezione civile di San Marco Evangelista, organizzato dalla Prefettura di Caserta, d’intesa con la Protezione Civile della Regione Campania, in occasione della VII edizione della “Settimana Nazionale della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
