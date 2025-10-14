Sette calciatori della Lazio ascoltati dall’Antimafia sui rapporti con gli ultras il Domani

Sette calciatori della Lazio ascoltati dall’Antimafia sui rapporti con la curva (il Domani) Il calcio italiano è da tempo soggetto al potere criminale esercitato dalle curve, infiltrate dalle organizzazioni criminali. Milano è certamente il caso più eclatante degli ultimi anni ma, evidentemente, Roma non è da meno. L’Antimafia di Roma sta indagando sui rapporti tra ultras e calciatori. Ne ha scritto ieri il quotidiano il Domani, a firma Nello Trocchia. Lazio, inchiesta sui rapporti tra curva e calciatori: cosa sta succedendo. Ecco cosa scrive Domani: «Mentre in campo la Lazio di Maurizio Sarri fatica a ritrovare continuità, l’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma sui rapporti tra curva e calciatori prosegue rapidamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sette calciatori della Lazio ascoltati dall’Antimafia sui rapporti con gli ultras (il Domani)

