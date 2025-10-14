Sesta flessione consecutiva dell’export cinese verso gli Stati Uniti

Le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti hanno subito un nuovo crollo: a settembre si sono ridotte del 27% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, segnando il sesto calo consecutivo. È quanto emerge dai dati pubblicati lunedì dall’Amministrazione generale delle dogane di Pechino, che fotografano un quadro in chiaroscuro per la seconda economia mondiale: in flessione verso gli USA, ma in forte crescita altrove. Nel complesso, le esportazioni totali della Cina hanno registrato la crescita più rapida degli ultimi sei mesi, con un balzo dell’8,3% su base annua, fino a raggiungere 328,5 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

