Servizi per gli alunni disabili a macchia di leopardo la Cgil | Si renda stabile il lavoro degli assistenti specialistici

Servizi per gli alunni con disabilità a “macchia di leopardo” sul territorio provinciale e regionale. "Ci sono Comuni - riferisce il segretario provinciale della Flc Cgil, Fabio Cirino, al termine dell’audizione in quinta commissione all’Ars - che adottano diversi modalità dall'assegnazione del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Trasporto scolastico alunni con disabilità – A.S. 2025/2026 Prosegue il percorso di inclusione promosso dall’Amministrazione Ippolito: l’Assessorato ai Servizi Sociali attiva anche per quest’anno un servizio gratuito di trasporto Casa/Scuola - Scuola/C - facebook.com Vai su Facebook

Parte ad Amalfi il Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica per alunni con disabilità - È nuovamente attivo, a partire da oggi il “Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica” voluto dall'Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal Sindaco ... msn.com scrive

Manovra quater, 10 milioni per i servizi Asacom e 4 milioni per l’assistenza agli alunni disabili - «La nostra è stata un’opposizione dura alla manovra del governo Schifani, ma al tempo stesso costruttiva. Lo riporta msn.com

Alunni con disabilità: quanti sono, come sono seguiti a scuola e come si relazionano con i compagni - Anche quest’anno l’Istat ha pubblicato il consueto rapporto sulla situazione dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di I grado: molte conferme ed ... Si legge su disabili.com