Serie tv remake di Harry Potter | un altro cambiamento rispetto a libri e film?

Nerdpool.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo adattamento televisivo di Harry Potter, prodotto da HBO, sembra intenzionato a prendere le distanze non solo dai film, ma in parte anche dai libri. All’inizio, il progetto sembrava molto fedele ai film originali, almeno a giudicare da costumi e scenografie. Ma con l’avanzare della produzione stanno emergendo differenze significative. Tra queste, la reintroduzione di personaggi esclusi nei film come Peeves il Poltergeist, il professor Binns e Ronan, ma anche l’inserimento di figure che non compaiono nemmeno nei libri, come Nicolas Flamel e sua moglie Perenelle. Il ritorno a Godric’s Hollow anticipa possibili sviluppi inattesi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

