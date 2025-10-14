Serie D Giuliodori assolve il Fossombrone | Noi super molto meno l’arbitro

Il Fossombrone inciampa ancora: contro il Teramo spreca tante occasioni e incassa il terzo ko in una settimana, dopo le sconfitte con Vigor Senigallia e Ancona. La squadra di Giuliodori manca l’opportunità di conquistare punti preziosi contro una delle formazioni più solide del campionato, che con questa vittoria sale al secondo posto e ora insidia da vicino la capolista Ostiamare, prossima avversaria dei biancoazzurri domenica. I metaurensi si ritrovano così in zona playout e hanno urgente bisogno di punti per ritrovare morale e fiducia dopo un periodo complicato, iniziato con la sconfitta nel derby. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

