Serie D | dopo la pesante sconfitta interna con l’Orvietana il presidente rossoblù annuncia anche possibili novità sul mercato Montevarchi Livi conferma la fiducia a Marmorini

MONTEVARCHI Spulciando gli almanacchi si scopre che il Montevarchi non perdeva in casa per 4-0 addirittura da 61 anni, quando fu battuto dal Certaldo il 5 aprile 1964, in un remoto campionato di Prima Categoria Toscana. Altri tempi ed altro calcio con Scaramucci nell’Aquila e Lucchesini tra gli ospiti. Neanche nel periodo buio che sfociò nella fine del vecchio club nel 2011 i rossoblù erano stati puniti al Brilli Peri in modo così umiliante. All’indomani della débacle con l’ Orvietana, allora, tengono banco le parole pronunciate a caldo di un presidente Angelo Livi mai così contrariato e che ha spronato la squadra a "darsi una svegliata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

