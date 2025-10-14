Serie d Bellinzaghi-Pavia arriva l’esonero Brognoli e Scalise in pole position
Cambio tecnico in casa Pavia, dopo la sconfitta esterna rimediata domenica a Brusaporto. La dirigenza azzurra ha comunicato nel tardo pomeriggio di ieri l’esonero di Stefano Bellinzaghi (nella foto Ac Pavia), l’artefice della promozione dall’Eccellenza alla D della scorsa stagione. Il tecnico milanese paga un’inizio di stagione disastroso, con solo tre punti totalizzati in sette gare e la sola vittoria contro i cugini dell’Oltrepò. Troppo pochi per una squadra formata da giocatori top per la categoria, sulla carta tra le favorite per il salto. In questo primo mese e mezzo di campionato ci sono stati continui cambi di formazione e modulo che hanno creato confusione tra i giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MilanoPaviaTV - Canale78 In serie D è notte fonda per il Pavia, alla quinta sconfitta in sei partita. Al Fortunati passa la capolista Folgore Caratese, che vince 1-0. Gli azzurri di mister Bellinzaghi si ritrovano ora al penultimo posto, con tre soli punti. Domenica la - facebook.com Vai su Facebook
Serie D, crisi Pavia: la società esonera mister Bellinzaghi - Dopo un avvio di stagione deludente, culminato con la sconfitta per 2- Lo riporta sportlegnano.it
Il Pavia vuole la svolta anche in campionato Azzurri oggi attesi dall’insidioso Brusaporto - Dopo il successo in Coppa Italia, la squadra di Bellinzaghi mira a ripetersi: «Decisi e coraggiosi». Segnala laprovinciapavese.gelocal.it
Bellinzaghi amaro: «Paghiamo a caro prezzo le distrazioni» - Tanto amaro in bocca nelle parole di Stefano Bellinzaghi subito dopo la sconfitta del suo Pavia sul campo del Brusaporto, un ko che aggrava l’inizio di campionato degli azzurri, fermi a quota 3 punti. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it