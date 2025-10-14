Serie d Bellinzaghi-Pavia arriva l’esonero Brognoli e Scalise in pole position

Cambio tecnico in casa Pavia, dopo la sconfitta esterna rimediata domenica a Brusaporto. La dirigenza azzurra ha comunicato nel tardo pomeriggio di ieri l’esonero di Stefano Bellinzaghi (nella foto Ac Pavia), l’artefice della promozione dall’Eccellenza alla D della scorsa stagione. Il tecnico milanese paga un’inizio di stagione disastroso, con solo tre punti totalizzati in sette gare e la sola vittoria contro i cugini dell’Oltrepò. Troppo pochi per una squadra formata da giocatori top per la categoria, sulla carta tra le favorite per il salto. In questo primo mese e mezzo di campionato ci sono stati continui cambi di formazione e modulo che hanno creato confusione tra i giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

