Serie C1 e C2 ecco tutti i risultati e le classifiche
In serie C1 il Real Fabriano espugna il Pala Chemiba. I fabrianesi s’impongono per 3-8 sul difficile campo del Cerreto d’Esi. Nel primo tempo Cinconze risponde ad Argalia. I restanti venti di gioco regalano spettacolo. Il gol di Di Ronza e la doppietta di Giacometti sembrano spianare la strada al Real, ma il Cerreto risponde: dall’1-4 al 3-4. Negli ultimi quattro minuti Giacometti firma altri tre gol ai quali si aggiungono quelli di Zepponi e Lacchè. Ritorna a vincere il Pietralacroce (2-1 al Fortuna Fano). Seconda sconfitta consecutiva per il Chiaravalle (4-3 ACSS Mondolfo). Secondo pareggio per la matricola Castelbellino (7-7 a Monturano). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
