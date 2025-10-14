Seriate blitz della polizia locale nell’ex azienda fatiscente | stabile bonificato

Seriate. Maxi intervento della polizia locale nella mattinata di lunedì 13 ottobre nei pressi di un edificio abbandonato adiacente ai binari ferroviari di via Battisti, a poca distanza dal fiume Serio. Diverse pattuglie del comando di Seriate, con lampeggianti e sirene attivate, sono confluite nella zona attorno all’ex azienda fatiscente, da tempo segnalata dai residenti come punto di bivacco e di possibile attività di spaccio. Le finestre dell’edificio sono state trovate aperte e gli agenti hanno effettuato controlli approfonditi all’interno dei locali, dove sono stati rinvenuti giacigli di fortuna e segnalate presenze sospette. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

