Per la prima volta nel corso del suo pontificato, Papa Leone XIV ha fatto visita al Quirinale, per un incontro ufficiale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, suggellando un legame “imprescindibile”, come lo ha definito il Capo dello Stato. L’arrivo del Pontefice è stato accompagnato dal picchetto d’onore e dall’esecuzione dell’Inno nazionale, con la sobrietà e la solennità che caratterizzano le grandi occasioni istituzionali. Mattarella, poi, ha accolto il Papa con parole di cortesia e di richiamo alla storia condivisa: È un privilegio e motivo di grande emozione accoglierla al Quirinale, un palazzo che è testimone di una parte importante della storia del Papato e dell’Italia Il Presidente, inoltre, ha colto l’occasione per lanciare un monito, riferendosi allo scenario internazionale e ai conflitti in corso: Viviamo tempi difficili. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sergio Mattarella incontra per la prima volta al Quirinale Papa Leone XIV e il primo pensiero è per Gaza