News tv. ”Così è nato il mito delle figurine Panini”. Serena Rossi torna su Rai 1 con una fiction imperdibile: tutti i dettagli – C’è un’Italia che ha sognato sfogliando un album di figurine, annusando la colla delle bustine, scambiando doppioni nei cortili e nei bar di provincia. È l’Italia cresciuta con il mito Panini, una storia familiare diventata leggenda collettiva. Ora quella storia arriva in tv grazie a una nuova fiction Rai diretta da Letizia Lamartire ( “Il divin codino”, “La legge di Lidia Poët” ), con Serena Rossi nei panni della protagonista. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Serena Rossi torna su Rai 1 con una fiction imperdibile: tutte le curiosità su “La famiglia Panini”

