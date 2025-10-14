Serata di beneficenza a favore di Att-Associazione tumori Toscana organizzata dal Lions Castello dell’Imperatore presieduto da Paola Focosi. L’appuntamento con "Welcome Autmn" è per venerdì 24 ottobre alle 20 al Convitto Cicognini con la partecipazione di Lumen Invoco-Led Graphic show, un team di professioniste che presenterà effetti luce ed esperienze immersive in quello che si annuncia un vero e proprio spettacolo coinvolgente. Il contributo di partecipazione alla serata è di euro 80, interamente devoluto ad ATT per sostenere le cure domiciliari gratuite ai malati oncologici della Toscana. Dress code: abito scuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serata d’incanto a favore dell’Att