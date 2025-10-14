Seraphim von Habsburg-Lothringen il nipote di Sissi che sta facendo impazzire il web

La figura dell'imperatrice Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come Sissi, è andata al di là della storia: è diventata un mito romantico che continua ad affascinare l'immaginario collettivo. Sposata con l'imperatore Francesco Giuseppe I d'Austria all'età di sedici anni, Sissi incarna il perfetto connubio tra bellezza, ribellione e tragedia. Nel corso del tempo, il mito di Sissi è stato reinventato dalla cultura popolare, soprattutto grazie ai celebri film con Romy Schneider, che l'hanno trasformata in un simbolo di eleganza e amore idealizzato. Quella versione cinematografica ha attenuato le ombre della sua biografia e l'ha elevata allo status di leggenda romantica, una sorta di principessa moderna in bilico tra doveri e sogni.

