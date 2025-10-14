Sequestri al murale di Maradona I titolari | Ora chiudiamo tutto FOTO

È diventato uno dei luoghi simbolo del turismo napoletano. Ma oggi Largo Maradona, famoso per il noto murale del Pibe de Oro nei Quartieri Spagnoli fa parlare per il blitz della polizia locale. Le Unità operative Avvocata e Chiaia, in collaborazione con il personale del Commissariato di Pubblica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

