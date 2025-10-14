Sequestrate magliette e gadget sotto al Murales di Maradona a Napoli | accesso bloccato turisti spaesati
La Polizia Municipale di Napoli ha sequestrato tutto il materiale presente nella zona dove si trova il murales di Maradona, ai Quartieri Spagnoli, meta ogni anno di migliaia di visitatori. Sono stati posti sotto sequestro magliette e gadget, mentre è stata coperta la cappella dove si trovano i vari cimeli e le statue dedicate all’ex campione del Napoli. A rimanere scoperto solo il grande murales che raffigura Maradona e un’altra statua alta 6 metri, donata recentemente da un artista argentino. Sul posto molti turisti si chiedono cosa stia succedendo. L’accesso all’area è stato interdetto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Quartieri Spagnoli, blitz al murales di Maradona: sequestrate magliette e gadget ispirati al Pibe de Oro Lo riporta Fanpage: "Nel mirino dei caschi bianchi due attività commerciali che si trovano nello slargo". A maggio fu effettuato un altro maxi-sequestro, e un - facebook.com Vai su Facebook
Sequestrate magliette e gadget sotto al Murales di Maradona a Napoli: accesso bloccato, turisti spaesati - “È importante che su principi come quello della qualità” del cibo “e l'attenzione all'alimentazione ci sia convergenza tra tanti attori del mercato del food. Da ilfattoquotidiano.it
Quartieri Spagnoli, blitz al murales di Maradona: sequestrate magliette e gadget ispirati al Pibe de Oro - Quella di oggi è stata una giornata di blitz e sequestri al murales di Maradona presso i quartieri spagnoli nel cuore di Napoli. Si legge su ilnapolista.it
Blitz al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, sequestrate magliette e gadget - Nel mirino della Polizia Locale due attività commerciali. Come scrive fanpage.it