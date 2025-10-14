Sequestrata l'Academy di Ciro Immobile a Torre del Greco | centro sportivo abusivo

È stata sequestrata la "Immobile Academy" di Torre del Greco (Napoli): la Procura contesta abusi edilizi per il centro sportivo inaugurato dal calciatore Ciro Immobile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sequestrata l'academy di Ciro Immobile a Torre del Greco: «Centro sportivo abusivo». Indagati familiari dell'ex Lazio - centro sportivo Parlati', inaugurato a Torre del Greco a marzo proprio dall'attaccante del Bologna Ciro Immobile. Segnala leggo.it

Sequestrato Centro sportivo intitolato a Ciro Immobile - Opere realizzate senza autorizzazione edilizia, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, un'area di bosco trasformata in parcheggio: sono le accuse che hanno portato la Procura di Torre Annun ... Da ansa.it

Sequestrata la Ciro Immobile Academy: abusi edilizi e bosco trasformato in parcheggio. L'attaccante non è indagato - Opere realizzate senza autorizzazione edilizia, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, un'area di bosco trasformata in parcheggio: sono le accuse che hanno portato la Procura ... Secondo msn.com