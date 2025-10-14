Sequestrata l’Academy Ciro Immobile l’inchiesta sugli abusi edilizi a Torre del Greco | la reazione del giocatore al blitz
É durata poco l’esperienza della “ Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati “, inaugurata lo scorso marzo dall’attaccante del Bologna e della Nazionale Ciro Immobile. I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre del Greco e la Polizia Municipale hanno eseguito oggi un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Gli inquirenti indagano su sei persone, tra cui alcuni familiari del calciatore, che lo scorso 20 marzo, all’inaugurazione del campo, aveva raccontato: «È qui che ho tirato i miei primi calci, ho realizzato il mio sogno di bambino». 🔗 Leggi su Open.online
