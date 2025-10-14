Sequestrata la Ciro Immobile Academy | Abuso edilizio Indagati familiari del bomber del Bologna Vicenda che mi addolora
Bologna, 14 ottobre 2025 – Nei guai la Ciro Immobile Academy. Ancora brutte notizie per il bomber del Bologna che, dopo essersi infortunato e aver saltato i primi due mesi della stagione, ora deve affrontare anche una vicenda giudiziaria che riguarda il centro sportivo di Torre del Greco (in provincia di Napoli), inaugurato lo scorso marzo proprio dall’attaccante rossoblù. I carabinieri e la polizia locale hanno proceduto al sequestro dell'intera struttura sportiva ‘Immobile Academy – centro sportivo Parlati’ che si trova nell’hinterland napoletano, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
