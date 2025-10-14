Sequestrata la ' Academy' di Ciro Immobile | i familiari nell' inchiesta per abusi edilizi

14 ott 2025

È finito sotto sequestro in un’indagine della procura di Torre Annunziata per presunti abusi edilizi il complesso sportivo “Immobile Academy - Centro Sportivo Parlati” di Torre del Greco, in provincia di Napoli. La struttura era stata inaugurata a marzo dall'attaccante del Bologna ed ex Lazio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

