Sequestrata la ' Academy' di Ciro Immobile | i familiari nell' inchiesta per abusi edilizi
È finito sotto sequestro in un’indagine della procura di Torre Annunziata per presunti abusi edilizi il complesso sportivo “Immobile Academy - Centro Sportivo Parlati” di Torre del Greco, in provincia di Napoli. La struttura era stata inaugurata a marzo dall'attaccante del Bologna ed ex Lazio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Sequestrata la Scuola Calcio di Ciro Immobile a Torre del Greco Il centro sportivo “Immobile Academy – Centro sportivo Parlati” a Torre del Greco, inaugurato recentemente, è al centro di una vicenda giudiziaria. #lazionews - X Vai su X
Sequestrata la Ciro Immobile Academy: abusi edilizi e bosco trasformato in parcheggio. L'attaccante non è indagato - facebook.com Vai su Facebook
Sequestrata la Ciro Immobile Academy: “Abuso edilizio”. Indagati familiari del bomber del Bologna. “Vicenda che mi addolora” - Il centro sportivo di Torre del Greco (Napoli) intitolato all’attaccante rossoblù finisce sigillato: l’accusa di edificazione di opere edilizie in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in area so ... Si legge su msn.com
Sequestrato il Centro sportivo intitolato a Ciro Immobile - Contestati abusi edilizi, tra i sei indagati anche familiari del calciatore. Secondo ansa.it
Immobile Academy sequestrata, il calciatore: "Addolorato, penalizzati i bambini" - L'attaccante del Bologna: "Ho investito per dare ai ragazzi la possibilità di fare sport. Riporta rainews.it