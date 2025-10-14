Sepolto dalla ghiaia ed estratto dopo dieci ore | la vittima è Francesco Broda

Corridonia (Macerata), 14 ottobre 2025 – E’ Francesco Broda, 48 anni, l ’operaio morto sul lavoro alla Rita Calcestruzzi di Corridonia, mentre stava manovrando un escavatore. La tragedia si è verificata attorno alle 15 di ieri quando Broda, operaio di Monte San Giusto (Macerata), insieme a un collega alla guida di un camion stava movimentando della ghiaia in un deposito all’interno della ditta, Improvvisamente c’è stato un cedimento: tonnellate di ghiaia, melma e detriti hanno sepolto vivo l’operaio, mentre il suo collega è riuscito a mettersi in salvo, uscendo dal finestrino del camion e riuscendo a dare l’allarme, sebbene si trovasse in stato confusionale e sotto choc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

