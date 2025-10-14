Senza glutine prezzi su | AIC chiede IVA zero per alleggerire la spesa

Prezzi in crescita e scontrini sempre più pesanti per chi deve mangiare senza glutine. Di fronte a rincari costanti, AIC – Associazione Italiana Celiachia chiede una misura netta: azzerare l’IVA sui prodotti specifici. È una richiesta che parla di equità e di accesso alla terapia quotidiana per centinaia di migliaia di persone. Un appello concreto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Senza glutine, prezzi su: AIC chiede IVA zero per alleggerire la spesa

