Senza biglietto minaccia addetti e poliziotti con una bottiglia rotta nella stazione di Napoli Centrale

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 26enne è stato arrestato nella stazione di piazza Garibaldi, a Napoli: ha minacciato gli addetti di Ferrovie dello Stato e gli agenti perché gli facessero oltrepassare i varchi senza biglietto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

