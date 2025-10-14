Senza biglietto minaccia addetti e poliziotti con una bottiglia rotta nella stazione di Napoli Centrale

Un 26enne è stato arrestato nella stazione di piazza Garibaldi, a Napoli: ha minacciato gli addetti di Ferrovie dello Stato e gli agenti perché gli facessero oltrepassare i varchi senza biglietto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Sabato 11 e domenica 12 alle 16:00 ? BIGLIETTI DISPONIBILI SUL SITO La banda di animali ex criminali – composta da Mr. Wolf, Mr. Snake, Ms. Tarantula e altri – cerca di rifarsi una reputazione aiutando la comunità. Tuttavia, una nuova minaccia emerge - facebook.com Vai su Facebook

Senza biglietto, minaccia addetti e poliziotti con una bottiglia rotta nella stazione di Napoli Centrale - Un 26enne è stato arrestato nella stazione di piazza Garibaldi, a Napoli: ha minacciato gli addetti di Ferrovie dello Stato e gli agenti perché gli facessero ... Riporta fanpage.it

Vuole prendere il treno senza biglietto: aggredisce addetti e poliziotti con una bottiglia - In particolare, gli agenti che sorvegliano l’interno del plesso ferroviario di “Napoli Centrale” hanno notato una persona sprovvista di titolo di viaggio che stava minacciando, brandendo una bottiglia ... Scrive napolitoday.it

Sorpreso senza biglietto, aggredisce il controllore - Un uomo di 30 anni, sorpreso senza biglietto, ha aggredito il controllore sul treno Torino - Secondo rainews.it