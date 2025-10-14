Senti Thiem | Il tennis è per ricchi per diventare pro' devi investire circa un milione di euro

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex numero 3 al mondo: "Fra i 13 e i 18 anni si spendono dagli 80.000 ai 100.000 euro all'anno. E a quell'età ci sono solo spese, non guadagni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

senti thiem il tennis 232 per ricchi per diventare pro devi investire circa un milione di euro

© Gazzetta.it - Senti Thiem: "Il tennis è per ricchi, per diventare pro' devi investire circa un milione di euro"

Approfondisci con queste news

senti thiem tennis 232Senti Thiem: "Il tennis &#232; per ricchi, per diventare pro' devi investire circa un milione di euro" - L'ex numero 3 al mondo: "Fra i 13 e i 18 anni si spendono dagli 80. Scrive msn.com

Thiem si ritira dal tennis alla fine del 2024: "Il polso non va bene come vorrei" - Dominic Thiem ha ufficializzato il ritiro dal tennis agonistico al termine della stagione a causa dei continui problemi al polso. Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Senti Thiem Tennis 232