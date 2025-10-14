Sentenza Lukaku fatto fuori senza scrupoli | c’è l’annuncio

La durissima sentenza complica i piani di Romelu Lukaku: un annuncio che spiazza l’attaccante già alle prese con il recente infortunio La nuova stagione di Serie A si è aperta nel peggiore dei modi per Romelu Lukaku. Il centravanti belga, infatti, è stato costretto ai box ancora prima dell’inizio ufficiale del campionato, a causa di un infortunio rimediato durante un’amichevole estiva contro l’ Olympiakos. Gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra: un infortunio serio, tanto da far ipotizzare inizialmente un intervento chirurgico. Tuttavia, lo staff medico ha poi optato per una terapia conservativa. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Sentenza Lukaku, fatto fuori senza scrupoli: c’è l’annuncio

