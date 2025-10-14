Sensori e intelligenza artificiale Più efficaci le idrovore nei canali

La commissione politiche economiche ha approvato l’aggiornamento al piano triennale 2025-2027 per gli interventi dei Consorzi lungo la via Emilia sensori e intelligenza artificiale per una manutenzione mirata nei canali di Comacchio, un modo per ridurre le spese di manutenzione e avere idrovore più efficaci. Disco verde della commissione Politiche economiche presieduta da Luca Quintavalla allo stanziamento di 250.000 euro aggiuntivi al programma triennale degli interventi di bonifica e irrigazione 2025-2027. Le risorse, 100mila nel 2025, 150mila nel 2026, saranno utilizzate dal Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara che procederà alla manutenzione degli impianti delle idrovore attraverso nuove tecnologie con un progetto pilota nell’impianto Guagnino, a Comacchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sensori e intelligenza artificiale. Più efficaci le idrovore nei canali

