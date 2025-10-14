Send Help | Sam Raimi è tornato al genere horror ecco il trailer

20th Century Studios ha svelato il primo trailer di Send Help, il ritorno al genere horror dello specialista Sam Raimi. Descritto inizialmente come un mix esplosivo tra “ Misery non deve morire ” e “ Cast Away “, il nuovo film diretto da Sam Raimi si è finalmente palesato al popolo della rete questa sera con un primo trailer ricco di tensione, ma anche di sequenze bizzarre, in pieno stile Raimi. Come noto, Sam Raimi ha contribuito a ridisegnare il genere horror con la saga Evil Dead, ma anche con altri film di grande successo, uno dei quali molto apprezzato dalla critica “ Drag Me to Hell “. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

