Send Help | ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film di Sam Raimi

Comingsoon.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raimi torna all'horror con un film che vedremo il prossimo anno, interpretato da Rachel McAdams e Dylan O'Brien. Ecco trailer e trama di Send Help. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Send Help: ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film di Sam Raimi

