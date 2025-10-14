Send Help | ecco il primo trailer ufficiale del nuovo film di Sam Raimi
Raimi torna all'horror con un film che vedremo il prossimo anno, interpretato da Rachel McAdams e Dylan O'Brien. Ecco trailer e trama di Send Help. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Entertainment ha rilasciato le prime immagini del thriller horror “Send Help” di Sam Raimi con Rachel McAdams e Dylan O'Brien. Il film racconta la storia di due colleghi che si odiano e che, dopo lo schianto del loro aereo, si ritrovano bloccati insieme su un'iso - X Vai su X
Please send help: these are the famous Sotterranei - where they make the “Dischi” - but it’s not a nice place for work. - facebook.com Vai su Facebook