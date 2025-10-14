Senago maxi blackout dopo lo scoppio di una cabina elettrica | VIDEO
Scoppio di una cabina Enel in via Cavour, mezza Senago in blackout. Grave guasto elettrico questa sera a Senago, dove una vera e propria esplosione si è verificata all’interno di una cabina di derivazione in via Cavour. I testimoni raccontano di un grande “botto” sentito a distanza, a cui sono seguite fiammate e scintille. Blackout . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
