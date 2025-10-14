Sempio silura l' avvocato Lovati | cosa è successo
Fine del percorso a difesa di Andrea Sempio per l'avvocato Massimo Lovati: l'indagato all'interno della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco ha infatti revocato il mandato al proprio legale, a seguito delle dichiarazioni rese in tv negli ultimi giorni e al podcast Falsissimo di Fabrizio Corona lo scorso 7 ottobre. Sempio aveva annunciato il 10 ottobre di aver rivisto Lovati in un'atmosfera distesa, nonostante le polemiche che avevano fatto seguito a quell'incontro video con Corona, ma al tempo stesso aveva spiegato che si sarebbe preso una pausa di riflessione per capire se lui e l'avvocato condividevano le stesse idee sulla difesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
