Sempio rompe con il suo avvocato Lovati dopo 18 anni | il colpo di scena previsto scuote le indagini su Garlasco

Dopo quasi due decenni di collaborazione, Andrea Sempio ha deciso di revocare il mandato all’avvocato Massimo Lovati, suo storico difensore nel caso del delitto di Garlasco. La decisione, rappresenta una svolta clamorosa nella vicenda giudiziaria che vede il 37enne accusato dalla procura di Pavia di aver ucciso Chiara Poggi in concorso con altre persone. La rottura tra Sempio e Lovati non è stata improvvisa. Negli ultimi giorni il 37enne aveva preso tempo per riflettere, probabilmente dopo aver visionato alcune apparizioni televisive del suo legale che hanno suscitato perplessità e disagio. Al centro della controversia ci sono le dichiarazioni rese dall’avvocato in diversi programmi tv e talk show, con un’intervista in particolare che sembra aver fatto traboccare il vaso: quella rilasciata a Fabrizio Corona nel programma Falsissimo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

