Sempio revoca il mandato a Lovati | quando arriva la nuova nomina

Colpo di scena tra i protagonisti delle indagini sul caso Garlasco. Andrea Sempio ha revocato il mandato al suo difensore, avvocato Massimo Lovati. Il provvedimento non è ancora ufficiale ma da quanto si apprende l'altra legale del commesso di Voghera indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, Angela Taccia, sta depositando la revoca. Tra le motivazioni della revoca del mandato a Lovati ci sarebbero sia le esternazioni "mediatiche" rese dal legale a numerose trasmissioni televisive e da ultimo a "Falsissimo" di Fabrizio Corona, sia la mancata condivisione di strategie difensive fra cui iniziative prese singolarmente senza prima condividerle con il suo assistito e con la collega. 🔗 Leggi su Iltempo.it

