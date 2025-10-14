Sempio? Non condivideva più la mia idea difensiva Lovati in tv dopo essere stato esautorato dal caso Garlaco
Pavia, 14 ottobre 2025 – La revoca del mandato dell’avvocato Massimo Lovati, da parte di Andrea Sempio – indagato per l'omicidio di Chiara Poggi – sarebbe stata motivata dallo stesso Sempio da una volontà di “cambiare strategia difensiva”. Almeno secondo quanto riferito dallo stesso legale, intervenuto questo pomeriggio alla trasmissione “Dentro la notizia” di condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda su Canale 5. “Aspettavo una telefonata da Andrea con il quale avevo avuto un colloquio venerdì. Lui si era riservato di confermarmi o di revocarmi e nel mezzogiorno mi ha telefonato comunicandomi che mi aveva revocato il mandato difensivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
